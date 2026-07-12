Una pensione media in Romagna copre solo l’81% del costo di una badante convivente assunta regolarmente, secondo la Federazione nazionale pensionati della Cisl Romagna. L’analisi evidenzia come l’aumento della non autosufficienza stia incidendo sui bilanci familiari in un territorio con una popolazione sempre più anziana. La differenza tra pensione e spese per assistenza si sta ampliando, creando difficoltà economiche per le famiglie che devono sostenere queste spese.

Una pensione media, in Romagna, non è più sufficiente a coprire il costo di una badante convivente assunta regolarmente. È il dato da cui parte l’analisi della Federazione nazionale pensionati della Cisl Romagna, che mette in evidenza il peso crescente della non autosufficienza sui bilanci familiari in un territorio sempre più anziano. Secondo lo studio, elaborato sui dati Inps e sul Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, una badante costa oggi circa 1.585 euro al mese. Di questi, circa 1.190 euro sono la retribuzione mensile, mentre la quota restante comprende contributi previdenziali, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ferie e gli altri oneri previsti dal contratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Badanti, l’allarme della Cisl. Pensioni troppo basse per pagarle: coprono solo l’81% dei costi

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