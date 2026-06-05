Furti nelle sedi dei Vigili del Fuoco l’allarme della FNS CISL Arezzo
Nella notte, un furto ha colpito il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Cortona, in provincia di Arezzo. Sono state portate via diverse attrezzature tecniche usate nelle operazioni di soccorso. La FNS CISL Arezzo ha espresso preoccupazione per l’episodio, che si aggiunge ad altri furti avvenuti nelle sedi dei Vigili del Fuoco della zona. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o indagini in corso.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Ancora un furto ai danni dei Vigili del Fuoco della provincia di Arezzo. L’ultimo episodio si è verificato nella notte nel distaccamento di Cortona, dove sono state sottratte numerose attrezzature tecniche utilizzate nelle operazioni di soccorso. Un fatto grave che si aggiunge ad altri analoghi episodi registrati negli ultimi tempi e che alimenta forte preoccupazione tra il personale. La FNS CISL Arezzo denuncia con fermezza la reiterazione di questi furti, che non rappresentano soltanto un danno economico per l’Amministrazione, ma incidono direttamente sull’efficienza del dispositivo di soccorso e, di conseguenza, sulla sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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