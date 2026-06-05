Furti nelle sedi dei Vigili del Fuoco l’allarme della FNS CISL Arezzo

Notizia in breve

Nella notte, un furto ha colpito il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Cortona, in provincia di Arezzo. Sono state portate via diverse attrezzature tecniche usate nelle operazioni di soccorso. La FNS CISL Arezzo ha espresso preoccupazione per l’episodio, che si aggiunge ad altri furti avvenuti nelle sedi dei Vigili del Fuoco della zona. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o indagini in corso.