Lavoro in Puglia l’allarme della Cisl | Troppa precarietà l' 88% dei nuovi contratti sarà a termine

Da baritoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Puglia, l’88% dei contratti previsti nei prossimi mesi sarà a termine, secondo le stime del bollettino Excelsior-Unioncamere. Il mercato del lavoro si presenta con numeri positivi, ma con una forte prevalenza di contratti precari. Le previsioni occupazionali per il periodo maggio-luglio 2026 indicano una crescita dell’occupazione, tuttavia, la maggioranza delle nuove assunzioni sarà di breve durata. La Cisl ha espresso preoccupazione riguardo alla prevalenza di contratti a termine nel contesto regionale.

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Un mercato del lavoro dinamico nei numeri ma estremamente fragile nella sostanza. È la fotografia della Puglia che emerge dall’ultimo bollettino Excelsior-Unioncamere sulle previsioni occupazionali delle imprese per il periodo maggio-luglio 2026. Se da un lato le aziende pugliesi programmano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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