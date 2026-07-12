Un uomo di 38 anni è morto annegato nel fiume Tagliamento mentre tentava di salvare tre bambini, tra cui i suoi due figli e una bambina sconosciuta, nei pressi del ponte dell’A4 a Ronchis. L’uomo ha tuffato per mettere in salvo i bambini, che si trovavano in difficoltà nell’acqua. Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile salvarlo. La sua morte è stata confermata sul posto.

Si chiamava Azizov Agshin e aveva 38 anni l’uomo moto annegato nel fiume Tagliamento mentre cercava di salvare tre bambini, i suoi due figli e una terza bimba in difficoltà nell’acqua, vicino al ponte dell’A4 a Ronchis. Azizov Agshin faceva il muratore ed era originario di Baku (Azerbaigian), ma viveva stabilmente a Pontebba in provincia di Udine. Azizov Agshin morto per salvare i bambini Le ricerche Come sta il figlio salvato da Azizov Agshin Le insidie dei fiumi I morti per annegamento in Italia Azizov Agshin morto per salvare i bambini Durante una giornata trascorsa con altre famiglie azere al fiume, alcuni bambini sono entrati in acqua e hanno iniziato ad annaspare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Azizov Agshin annega nel Tagliamento per salvare tre bambini, "Era un papà buono e amorevole"

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