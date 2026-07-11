Un uomo si è lanciato nel fiume Tagliamento per salvare i suoi tre figli che stavano annaspando. I piccoli sono stati recuperati, ma uno di loro è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L’uomo è morto durante le operazioni di salvataggio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo le sponde del fiume, al confine tra le due regioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i bambini e recuperato anche il genitore.

RONCHIS (UDINE) - Ore di grandissima apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle 16 di oggi pomeriggio, 11 luglio, è in corso una massiccia operazione di ricerca e salvataggio per rintracciare quattro persone – due bambine, un bambino e il loro papà Agshin Azizov dell'Azerbaigian – di cui si sono perse le tracce nelle acque del fiume. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova ha ricevuto una disperata richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti che hanno visto delle persone in acqua. Da quel momento, la macchina dei soccorsi si è attivata alla massima velocità per battere l'area del comune di Ronchis. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Si lancia nel fiume Tagliamento per salvare i tre figli che annaspano: recuperati i piccoli, uno di loro in ospedale in gravi condizioni. Morto il papà

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Il Tagliamento, il fiume che unisce

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