Tre bambini e il loro padre sono caduti nel fiume Tagliamento, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I bambini sono stati recuperati, ma uno di loro si trova in ospedale in condizioni gravi. Il padre è deceduto durante il tentativo di salvataggio. La vicenda si è verificata nel pomeriggio, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità.

RONCHIS (UDINE) - Ore di grandissima apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle 16 di oggi pomeriggio, 11 luglio, è in corso una massiccia operazione di ricerca e salvataggio per rintracciare quattro persone – due bambine, un bambino e il loro papà dell'Azerbaigian – di cui si sono perse le tracce nelle acque del fiume. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova ha ricevuto una disperata richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti che hanno visto delle persone in acqua. Da quel momento, la macchina dei soccorsi si è attivata alla massima velocità per battere l'area del comune di Ronchis. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Tre bambini e il padre finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati i piccoli, uno di loro in ospedale in gravi condizioni. Morto il papà

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Due bambini e il loro papà finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati i piccoli, uno di loro in ospedale in gravi condizioni. Ancora disperso il padreDue bambini e il loro papà sono finiti nel fiume Tagliamento, con i piccoli recuperati e uno di loro in ospedale in condizioni gravi.

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