Pronto soccorso Rimini bosniaco aggredisce personale sanitario e guardia giurata

Un uomo di origine bosniaca, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata in un pronto soccorso di Rimini. L’episodio si è verificato ieri e sono state riportate lesioni personali e danni ai beni. La polizia ha fermato l’uomo, che ora si trova in stato di fermo in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie.

Caos all’alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica 26 aprile un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo gli operatori a barricarsi all’interno del triage. La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato, che ha riportato l’ordine nella struttura. L’episodio ha creato forte spavento tra i presenti. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo, un cittadino bosniaco già noto alle forze dell’ordine, accusato di lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Decisivo l’intervento delle Volanti, allertate intorno alle 6,40. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pronto soccorso Rimini, bosniaco aggredisce personale sanitario e guardia giurata Notizie correlate Vibo Valentia: caos al Pronto Soccorso, aggredisce la guardia giurataUn uomo di 55 anni residente a Mileto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza presso il... Paziente del pronto soccorso aggredisce un infermiere e una guardia giurata: per fermarlo i poliziotti devono usare il taserL'episodio di violenza all'alba di giovedì 26 marzo all'ospedale di Chieti, dove l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato; i due... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: RIMINI: Lesioni e danneggiamenti al Pronto Soccorso, arrestato bosniaco; Caos al Pronto soccorso, operatori barricati all’interno del triage: aggredita la guardia giurata; Scatena il caos in Pronto soccorso: infermieri barricati per la paura; Rimini, violenza in ospedale: arrestato grazie alla nuova legge sulla tutela del personale sanitario. Rimini, crea il panico al Pronto Soccorso e prende a calci e pugni la guardia giurata: scatta l’arrestoNelle prime ore del mattino di ieri, domenica 26 aprile, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo bosniaco per lesioni personali, ... corriereromagna.it Rimini, aggressione in Pronto soccorso: minacce agli infermieri e arrestoAggressione al Pronto soccorso di Rimini: minaccia infermieri e colpisce una guardia giurata. Arrestato grazie alle nuove norme. nurse24.it Salvatore Conigliaro, ex primario di Pronto soccorso ucciso da un malore tra i boschi di Borgo Val - facebook.com facebook Allarme del M5s a Senigallia, 'pronto soccorso sull'orlo del collasso'. Candidato al consiglio comunale Battisti torna su caso delle barelle e su altri disservizi #ANSA x.com