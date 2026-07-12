Un 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata al pronto soccorso di un ospedale. La lite è scaturita dalla contestazione di una diagnosi, giudicata errata dal giovane, che ha reagito con violenza. Nessuna ferita grave è stata riportata dai professionisti. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

Una ferita che, secondo i medici, non c'era. Tanto è bastato per far esplodere la rabbia di un 21enne che, al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa, avrebbe aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver contestato la valutazione del medico di turno. Era convinto di aver riportato una ferita da taglio che, all'esito degli accertamenti clinici, non sarebbe invece stata riscontrata. Dalle parole si sarebbe così passati ai fatti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, contesta la diagnosi e aggredisce medico, infermiera e guardia giurata: arrestato 21enne

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