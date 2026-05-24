Ruba cosmetici e aggredisce la guardia giurata | arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver rubato cosmetici per 27 euro e aver aggredito una guardia giurata, che è finita in ospedale. L’arresto è avvenuto in viale Augusto a Napoli, dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile. La merce rubata è stata recuperata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma.

Ventisette euro di cosmetici rubati, una guardia giurata finita in ospedale e un arresto. È il bilancio di quanto accaduto in viale Augusto, a Napoli, dove i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile hanno fermato Luca Troncone, 47enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.L'uomo aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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