Attimi di follia all’ospedale aggredisce una guardia giurata e tenta di rubargli la pistola | arrestato

Un episodio di tensione si è verificato oggi in un ospedale di Lucca, dove un uomo ha aggredito una guardia giurata. Durante l’aggressione, ha tentato di portarle via la pistola in dotazione. L’uomo è stato subito fermato e arrestato dalle forze dell’ordine presenti sul posto. Nessun ferito tra le persone coinvolte e l’area è stata messa sotto controllo.

Lucca, 5 maggio 2026 – Ha aggredito una guardia giurata, tentando di sottrargli anche la pistola di ordinanza. Attimi di follia nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dove un cittadino marocchino di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, ha dato in escandescenze. L’uomo, in evidente stato di agitazione, stava creando disordini all’interno della struttura. Giunti sul posto, gli agenti della polizia di stato hanno preso atto che il personale sanitario era già riuscito a bloccarlo in autonomia, mettendolo su una barella. Poco prima il 36enne aveva colpito l’addetto alla sicurezza con un pugno al petto e lo aveva graffiato al volto, causandogli lesioni successivamente refertate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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