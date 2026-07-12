A partire da domenica 12 luglio, circa il 20% degli autovelox in Italia è stato disattivato. Questa decisione riguarda dispositivi che non rispettano le normative vigenti e che, quindi, sono stati rimossi o spenti. La misura si applica a tutta la rete di dispositivi di controllo della velocità presenti nel paese. Non sono stati specificati i dettagli sui criteri di esclusione o sui numeri complessivi di autovelox presenti prima del taglio.

Taglio netto al numero degli autovelox disseminati in tutta Italia: a partire da domenica 12 luglio uno su cinque non è più attivo. È infatti scattata a mezzanotte la disattivazione di 850 dispositivi non omologati, così come stabilito dal decreto del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che disciplina caratteristiche e requisiti degli apparecchi per il rilevamento dei limiti di velocità. Complessivamente, degli oltre 4000 sistemi presenti su strade e autostrade del nostro Paese, ne rimangono in funzione poco più di 3000. Nell'ultimo anno sono state elevate multe per 7 milioni di euro per eccesso di velocità: il record appartiene al Comune di Carrodano, in Liguria, dove un singolo autovelox ha spinto gli incassi a 770mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, scattato il maxi taglio ai dispositivi fuorilegge

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