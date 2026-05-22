Milan Moncada ai margini | feeling mai scattato con Allegri e spunta il rischio taglio
Secondo fonti vicine al club, Geoffrey Moncada si trova ai margini della squadra dopo alcune tensioni con l'allenatore. La situazione si è approfondita nelle ultime settimane, con confronti tra i due che hanno portato a una situazione di stallo. Il club sta valutando le prossime mosse, e tra le possibilità c’è anche il rischio di un allontanamento dal progetto tecnico. La posizione di Moncada non sembra più stabile, e la decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Il Milan sta lavorando per la partita di domenica sera contro il Cagliari: i rossoneri devono vincere per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Tra premi UEFA e i possibili ricavi, ci potrebbero essere 100 milioni di euro (parole di Allegri) di differenza tra qualificarsi o meno. In questi giorni si parla di rivoluzioni societarie nel mondo rossonero: un nome di cui si parla poco rispetto agli altri è quello di Geoffrey Moncada. Le ultime in merito dal giornalista Nicolò Schira. "Sempre più marginale il ruolo di Geoffrey Moncada al Milan. Scarso feeling e vedute calcistiche differenti con Max Allegri, che ne ha limitato le presenze a Milanello negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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