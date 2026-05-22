Milan Moncada ai margini | feeling mai scattato con Allegri e spunta il rischio taglio

Secondo fonti vicine al club, Geoffrey Moncada si trova ai margini della squadra dopo alcune tensioni con l'allenatore. La situazione si è approfondita nelle ultime settimane, con confronti tra i due che hanno portato a una situazione di stallo. Il club sta valutando le prossime mosse, e tra le possibilità c’è anche il rischio di un allontanamento dal progetto tecnico. La posizione di Moncada non sembra più stabile, e la decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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