Gli autovelox sono stati attivi lungo le strade della riviera, portando a una serie di multe per eccesso di velocità. La regione registra un alto numero di sanzioni, con i controlli elettronici che colpiscono molti automobilisti. La presenza di segnali di controllo è seguita da una riduzione temporanea della velocità, ma i controlli continuano a essere frequenti e severi. La maggior parte delle multe riguarda chi supera i limiti consentiti.

Piede sul freno non appena compare un segnale stradale che indica il controllo elettronico della velocità. Nel riminese gli automobilisti sono tra i più controllati della regione, almeno guardando agli incassi derivanti dalle sanzioni per eccesso dei limiti di velocità. Tra i primi dieci comuni in regione per maggiori incassi da sanzioni per la violazione dell’articolo 142 del codice della strada, figurano Riccione, Rimini e Coriano rispettivamente settimo, ottavo e nono. Questo perché stando ai dati elaborati da Facile.it sul rendiconto proventi violazioni codice della strada pubblicati dai comuni nella Direzione Centrale della Finanza Locale, un piccolo comune come Riccione, con 35mila residenti e milioni di presenze turistiche, incasso da autovelox una cifra che arriva a 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, pioggia di sanzioni. Riviera tra le zone più tartassate

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