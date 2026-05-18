La Polizia Stradale ha comunicato le tratte autostradali tra A18 e A20 dove, nei prossimi giorni, saranno effettuati controlli sulla velocità tramite autovelox. Le operazioni si svolgeranno in determinate fasce orarie e in specifici tratti, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti di velocità. Durante le giornate di controlli, saranno applicate sanzioni a chi verrà rilevato oltrepassare i limiti consentiti. I dettagli sui giorni e le zone interessate sono stati resi pubblici dalle autorità.

La Polizia Stradale rende note le tratte autostradali dove saranno attivi, giorno per giorno, i controlli della velocità, con l’obiettivo di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura e prevenire incidenti. Un richiamo chiaro alla prudenza, in particolare nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità. I servizi, a cura del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione di Messina, saranno effettuati da oggi, lunedì 18, a domenica 24 maggio 2026 lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, alternando i controlli nei due sensi di marcia. In particolare, le verifiche con strumenti elettronici saranno attive nelle giornate del 19, 20, 22 e 24 maggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Autovelox in autostrada, controlli su A18 e A20: ecco i giorni e le sanzioni

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