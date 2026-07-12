Autovelox | novità e incassi nelle grandi città Cosa cambia da oggi
Da oggi, nelle 21 principali città italiane, gli autovelox continuano a raccogliere fondi per i Comuni. Negli ultimi cinque anni, le multe e le sanzioni legate a queste apparecchiature hanno portato nelle casse comunali circa 306,5 milioni di euro. I dati si riferiscono esclusivamente alle città più grandi, dove il sistema di controllo della velocità è più diffuso e utilizzato.
Solo nelle principali 21 città italiane, gli autovelox hanno garantito alle casse dei Comuni proventi per 306,5 milioni di euro negli ultimi 5 anni, rappresentando un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni locali. Lo afferma il Codacons, nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure varate dal Mit in tema di autovelox e omologazione degli apparecchi. Con incassi pari a 86,1 milioni di euro Firenze si piazza in testa alla classifica delle città con i maggiori proventi da autovelox nel periodo 2021-2025, staccando nettamente Milano, al secondo posto con 52,1 milioni di euro. Al terzo posto Genova con circa 30 milioni di euro di proventi negli ultimi 5 anni, seguita a stretta distanza da Bologna (29,9 milioni), mentre Roma si ferma a 25,4 milioni di euro - analizza il Codacons. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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