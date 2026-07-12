Autovelox | novità e incassi nelle grandi città Cosa cambia da oggi

Notizia in breve

Da oggi, nelle 21 principali città italiane, gli autovelox continuano a raccogliere fondi per i Comuni. Negli ultimi cinque anni, le multe e le sanzioni legate a queste apparecchiature hanno portato nelle casse comunali circa 306,5 milioni di euro. I dati si riferiscono esclusivamente alle città più grandi, dove il sistema di controllo della velocità è più diffuso e utilizzato.