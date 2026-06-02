Multe autovelox | incassi in calo dell’8,9% nelle grandi città

Gli incassi delle multe autovelox nelle grandi città sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Le città con i cali più significativi sono quelle con maggiori riduzioni nei controlli o nelle sanzioni. Nonostante il calo complessivo, alcuni piccoli comuni con circa 300 abitanti continuano a incassare milioni di euro, grazie a un numero elevato di multe emesse. L’andamento si riflette in un quadro di variazioni tra le aree urbane di maggior e minore dimensione.

? Domande chiave Quali città hanno registrato i cali più drastici rispetto all'anno scorso?. Perché un comune di soli 300 abitanti incassa milioni di euro?. Come si distribuiscono gli incassi tra le metropoli e i piccoli centri?. Cosa spiegherebbe il crollo degli incassi a Trieste e Bolzano?.? In Breve Firenze incassa 19,7 milioni, seguita da Bologna con 9,2 e Milano con 6,9 milioni.. Trieste registra il calo record del 94,4%, mentre Bolzano scende dell'84,2%.. Colle Santa Lucia incassa 2 milioni tra il 2021 e il 2025.. Bari subisce una contrazione degli incassi pari al 73% rispetto al passato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Multe stradali il nuovo grisbì per gli enti locali: nel 2025 incassati 1,9 miliardi

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