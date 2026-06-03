Autovelox in calo gli incassi delle multe | -8,9% nelle grandi città italiane e decreto in ritardo

Da dayitalianews.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, le multe rilevate dagli autovelox nelle grandi città italiane hanno prodotto un incasso complessivo inferiore del 8,9% rispetto all’anno precedente. Il calo riguarda tutte le aree urbane principali e si accompagna a un ritardo nell’adozione di un decreto relativo alle sanzioni. La riduzione degli incassi si riflette in una diminuzione delle somme raccolte dalle multe per eccesso di velocità.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Meno sanzioni nel 2025: il dato nazionale. Nel 2025 si registra un calo dei proventi derivanti dalle multe stradali rilevate dagli autovelox nelle principali città italiane. Secondo i dati diffusi dal Codacons, gli incassi complessivi sono scesi dell’ 8,9% rispetto al 2024. Le grandi aree urbane hanno raccolto in totale 56,5 milioni di euro, contro i 62,1 milioni dell’anno precedente, con una riduzione pari a circa 5,6 milioni di euro. Le città che incassano di più. Tra i capoluoghi italiani, la città con i maggiori introiti da autovelox nel 2025 è Firenze, con 19,7 milioni di euro. Seguono: Bologna con 9,2 milioni. Milano con 6,9 milioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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