A Milano, 10 autovelox sono stati dichiarati fuorilegge subito dopo la mezzanotte, poiché non sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti. Di conseguenza, le multe rilevate dai dispositivi non sono più valide e non possono essere applicate. La legge richiede l’autorizzazione ufficiale per l’utilizzo di questi impianti di rilevamento della velocità, e la mancanza di questa autorizzazione rende illegittimi i rilevamenti effettuati. La situazione riguarda esclusivamente gli impianti non autorizzati presenti in città.

Quegli autovelox sono diventati fuorilegge un minuto dopo la mezzanotte. O meglio, non rientrano tra quelli col placet ufficiale del Ministero dei Trasporti e di conseguenza le foto che scatteranno alle macchine che supereranno i limiti di velocità potrebbero non tradursi in sanzioni immediate. Qui Milano. A Milano, stando a quanto risulta al Giorno, sarebbero 10 i rilevatori che non fanno parte dei modelli legittimati a multare gli automobilisti. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, atteso da 34 anni, sono operative le nuove norme per gli autovelox, “la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Autovelox, le nuove regole: a Milano sono gli 10 impianti fuorilegge. Non potranno più multare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autovelox omologati, quali sono e cosa cambia per le multe: le nuove regole - Re Start 20/05/2026

Notizie e thread social correlati

Autovelox, c'è il nuovo decreto: il 71% era fuorilegge, nuove regole e 60 giorni per mettersi in regola: ecco cosa cambiaIl nuovo decreto sui dispositivi di rilevamento della velocità stabilisce che il 71% degli autovelox finora installati risultava non conforme alle...

Multe e autovelox: nuove regole per test e controlli più severiNuove regole stabiliscono che gli autovelox devono superare test tecnici specifici prima di essere installati.

Temi più discussi: Autovelox, entrano in vigore le nuove regole: stop a 850 apparecchi non omologati; Autovelox, nuove regole al via: arriva la patente di affidabilità; Autovelox, al via nuove regole: stop (temporaneo) a 3 dispositivi su 10; In Gazzetta il decreto autovelox, in vigore le nuove regole nazionali.

Da domenica 12 luglio diventano operative le nuove regole che riguardano gli autovelox. Cosa prevedono? shorturl.at/WIM0r x.com

Autovelox, nuove regole dopo 34 anni: migliaia di dispositivi verso lo stopAutovelox, scattano le nuove regole: alcuni dispositivi continueranno a funzionare, altri saranno fermati in attesa dell’omologazione. Tutte le novità in arrivo. notizie.it

Autovelox, in vigore le nuove regole sull’omologazione: ecco le novitàAutovelox in città (Foto LaPresse/Guido Calamosca) Cambiano le regole per gli autovelox: è stato ... msn.com