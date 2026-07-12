Autovelox le nuove regole | a Milano sono gli 10 impianti fuorilegge Non potranno più multare

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, 10 autovelox sono stati dichiarati fuorilegge subito dopo la mezzanotte, poiché non sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti. Di conseguenza, le multe rilevate dai dispositivi non sono più valide e non possono essere applicate. La legge richiede l’autorizzazione ufficiale per l’utilizzo di questi impianti di rilevamento della velocità, e la mancanza di questa autorizzazione rende illegittimi i rilevamenti effettuati. La situazione riguarda esclusivamente gli impianti non autorizzati presenti in città.

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Quegli autovelox sono diventati fuorilegge un minuto dopo la mezzanotte. O meglio, non rientrano tra quelli col placet ufficiale del Ministero dei Trasporti e di conseguenza le foto che scatteranno alle macchine che supereranno i limiti di velocità potrebbero non tradursi in sanzioni immediate. Qui Milano. A Milano, stando a quanto risulta al Giorno, sarebbero 10 i rilevatori che non fanno parte dei modelli legittimati a multare gli automobilisti. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, atteso da 34 anni, sono operative le nuove norme per gli autovelox, “la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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