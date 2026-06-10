Multe e autovelox | nuove regole per test e controlli più severi

Nuove regole stabiliscono che gli autovelox devono superare test tecnici specifici prima di essere installati. I dispositivi devono dimostrare precisione e affidabilità attraverso controlli rigorosi. Il posizionamento degli autovelox è soggetto a criteri più severi, con verifiche che assicurano la corretta funzionalità. Le norme prevedono inoltre controlli periodici per garantire che i dispositivi mantengano le prestazioni richieste nel tempo.

Come cambiano i criteri per posizionare i nuovi autovelox?. Quali test tecnici deve superare ogni dispositivo per essere legale?. Chi deve autorizzare l'installazione dei controlli automatici sulle strade?. Cosa succede se un apparecchio non supera la taratura periodica?.? In Breve Installazione consentita solo in aree con alto tasso di incidenti stradali.. Obbligo di autorizzazione del prefetto per ogni nuovo dispositivo operativo.. Rimozione immediata del dispositivo se non supera i test di taratura.. Tracciabilità documentata di ogni operazione tecnica per garantire validità legale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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