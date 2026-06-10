Il nuovo decreto sui dispositivi di rilevamento della velocità stabilisce che il 71% degli autovelox finora installati risultava non conforme alle norme. Le nuove regole prevedono 60 giorni di tempo per adeguarsi alle procedure di omologazione e verifica. Il decreto, firmato dal ministro dei Trasporti, introduce procedure precise per l'omologazione e la verifica degli apparecchi di controllo della velocità.

Arrivano le attese norme per l'omologazione degli autovelox. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi. Un passo necessario per assicurare regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire «la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti». Il decreto pone così fine a un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse. Al punto che molte sentenze hanno messo in discussione la validità delle multe effettuate da apparecchi privi di omologazione ministeriale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autovelox, c'è il nuovo decreto: il 71% era fuorilegge, nuove regole e 60 giorni per mettersi in regola: ecco cosa cambia

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