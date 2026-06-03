Nei piccoli Comuni italiani, gli incassi delle multe per autovelox hanno superato i 6.000 euro per residente, battendo le grandi città. La causa principale sembra essere il traffico intenso che ferma gli automobilisti per ore. I dati mostrano che queste aree raccolgono somme maggiori rispetto alle metropoli, dove gli incassi sono inferiori. La differenza si evidenzia nelle modalità di controllo e nelle concentrazioni di autovelox.

Sarà colpa del traffico che costringe gli automobilisti a stare ore immobili per strada, ma non sono le grandi metropoli italiane a dominare la classifica degli incassi da autovelox. Nel 2025 il record di incassi da multe per eccesso di velocità arriva dai piccoli Comuni, dove anche un solo dispositivo può generare entrate milionarie e trasformarsi in una voce cruciale per i bilanci locali. Quali sono i piccoli paesi che guadagnano di più dagli autovelox. Colle Santa Lucia è un piccolo borgo delle splendide Dolomiti bellunesi che conta poco più di 300 abitanti. Un singolo autovelox ha garantito all’amministrazione comunale oltre 2 milioni di euro tra il 2021 e il 2025, pari a una media di oltre 6 mila euro per residente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Multe autovelox, record di incassi nei piccoli Comuni: oltre 6.000 euro a residente

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