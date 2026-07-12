Autovelox ecco come scoprire quali sono fuorilegge
Il Codacons ha annunciato che il ritardo nell’emanazione del decreto sugli autovelox ha influenzato le entrate dei comuni e la sicurezza stradale. Nessuna informazione specifica sui dispositivi coinvolti o sui criteri di individuazione dei dispositivi fuorilegge. La questione riguarda la regolamentazione e l’installazione degli autovelox, con possibili conseguenze sulla corretta applicazione delle norme e sulla gestione delle multe. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o sanzioni in corso.
Il Codacons: "Il ritardo nell'emanazione del decreto ha avuto effetti sulle casse delle amministrazioni comunali, ma anche sulla sicurezza stradale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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