Autovelox ecco come scoprire quali sono fuorilegge

Da tgcom24.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Codacons ha annunciato che il ritardo nell’emanazione del decreto sugli autovelox ha influenzato le entrate dei comuni e la sicurezza stradale. Nessuna informazione specifica sui dispositivi coinvolti o sui criteri di individuazione dei dispositivi fuorilegge. La questione riguarda la regolamentazione e l’installazione degli autovelox, con possibili conseguenze sulla corretta applicazione delle norme e sulla gestione delle multe. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o sanzioni in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Codacons: "Il ritardo nell'emanazione del decreto ha avuto effetti sulle casse delle amministrazioni comunali, ma anche sulla sicurezza stradale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

autovelox ecco come scoprire quali sono fuorilegge
© Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, ecco come scoprire quali sono fuorilegge
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Autovelox, le nuove regole: a Milano sono gli 10 impianti fuorilegge. Non potranno più multareA Milano, 10 autovelox sono stati dichiarati fuorilegge subito dopo la mezzanotte, poiché non sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti.

Autovelox, c'è il nuovo decreto: il 71% era fuorilegge, nuove regole e 60 giorni per mettersi in regola: ecco cosa cambiaIl nuovo decreto sui dispositivi di rilevamento della velocità stabilisce che il 71% degli autovelox finora installati risultava non conforme alle...

Argomenti più discussi: Portale Sanzioni Amministrative: come funziona il servizio online della Polizia per gestire le multe; Decreto autovelox, nuove regole dal 12 luglio. Cosa succede a ricorsi e multe?.

autovelox ecco come scoprireDecreto autovelox, nuove regole dal 12 luglio. Cosa succede a ricorsi e multe?Dopo un’attesa che possiamo definire estenuante senza essere sensazionalisti è arrivato il decreto autovelox. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi, entra in vigore tra pochissimo, alla mezzanotte tra ... money.it

autovelox ecco come scoprireAutovelox, cambia tutto con il decreto: spenti uno su trePubblicato in Gazzetta il decreto sulle omologazioni: ecco quali autovelox possono fare multe, quali saranno spenti e cosa cambia ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web