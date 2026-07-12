A Roma sono attivi solo 20 dei 130 autovelox disponibili. Oltre 100 dispositivi, non di proprietà comunale, sono spenti perché non omologati o non in regola. Le multe nelle strade comunali sono diminuite: nel 2024 sono state circa 4,8 milioni di verbali, nel 2025 circa 2,3 milioni. La differenza tra i dispositivi attivi e quelli spenti deriva dal mancato rispetto delle norme di omologazione e manutenzione.

Prima il crollo delle multe da autovelox comunali — dimezzate a Roma tra 2024 (4,8 milioni di verbali) e 2025 (2,3 milioni) —, poi il censimento per riaccendere gli oltre 100 dispositivi, non proprietà del Comune, spenti perché non in regola. Fatto sta che da mezzanotte scorsa, dopo la pubblicazione di ieri in Gazzetta ufficiale del decreto Mit sugli autovelox, ci sono (finalmente) regole certe che consentono ai 130 dispositivi distribuiti su tutto il territorio romano — con vari enti competenti tra Comune, Città metropolitana, Polizia locale, Anas, Stradale ecc. — di capire se possono stare accesi e scaricare flash a raffica oppure se è meglio lasciarli su «off» senza fare multe onde evitare nuovi ricorsi e nuove sconfitte davanti al giudice. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Autovelox, a Roma attivi solo 20 su 130: oltre 100 da omologare e rimettere in funzione

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