Controlli rafforzati su velocità e sicurezza urbana a Verona | autovelox attivi in sei strade

A Verona, tra il 18 e il 24 maggio 2026, sono stati intensificati i controlli sulla velocità in diverse zone della città. Sono stati attivati autovelox in sei strade principali per monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulla sicurezza urbana, concentrandosi sul rispetto delle norme stradali in vari punti della città. Le operazioni di controllo si sono svolte durante tutta la settimana, con verifiche continue e sanzioni applicate dove sono state riscontrate infrazioni.

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