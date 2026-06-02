Multe da autovelox Bologna seconda in Italia E sono in aumento di oltre il 20%
Bologna si piazza al secondo posto in Italia per gli incassi derivanti dalle multe fatte con autovelox, con un aumento superiore al 20% rispetto all’anno precedente. La cifra complessiva delle multe sembra crescere costantemente, confermando una tendenza in aumento. La città si colloca subito dopo la prima in classifica, senza ulteriori dettagli sui numeri esatti o sulle modalità di applicazione delle sanzioni.
Bologna, 2 giugno 2026 – Un quasi primato che nessuno ci invidierà: Bologna è la seconda città d’Italia per gli incassi delle multe inflitte con autovelox. Dopo Firenze e prima di Milano. Lo accerta la classifica stilata dal Codacons che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. Bologna balza al secondo posto della classifica italiana delle città con i maggiori incassi garantiti dagli autovelox, con proventi delle sanzioni che nel 2025 salgono a 9,2 milioni di euro in aumento del +21,3% sul 2024. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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