Bologna, 2 giugno 2026 – Un quasi primato che nessuno ci invidierà: Bologna è la seconda città d’Italia per gli incassi delle multe inflitte con autovelox. Dopo Firenze e prima di Milano. Lo accerta la classifica stilata dal Codacons che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. Bologna balza al secondo posto della classifica italiana delle città con i maggiori incassi garantiti dagli autovelox, con proventi delle sanzioni che nel 2025 salgono a 9,2 milioni di euro in aumento del +21,3% sul 2024. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Multe da autovelox, Bologna seconda in Italia. “E sono in aumento di oltre il 20%”

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