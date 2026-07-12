Autostrada A11 | stazione di Lucca est chiusa una notte per lavori

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Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

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Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori e stazione di Chiesina Uzzanese chiuse di notteNella notte, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori rimarrà chiuso, così come la stazione di Chiesina Uzzanese.

Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso una notteNella notte tra oggi e domani, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori resterà chiuso al traffico per lavori di pavimentazione.

Temi più discussi: Schianto tra camper e moto: muore ragazzo di 21 anni, autostrada Firenze-Mare chiusa; Autostrada A11: stazione di Pistoia chiusa quattro notti; Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa tre notti; Autostrada A11: immissione sull’A1 chiusa una notte per lavori di manutenzione.

Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa una notte per lavoriROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio 2026, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in ... firenzepost.it

Autostrada A11: stazione di Pistoia chiusa quattro nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2026, co ... firenzepost.it