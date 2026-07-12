Autostrada A11 | stazione di Lucca est chiusa una notte per lavori
La stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 sarà chiusa per lavori durante una notte. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca Ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio. La chiusura temporanea potrebbe influenzare i viaggi lungo questa tratta, con indicazioni per gli automobilisti di utilizzare l’uscita di Lucca Ovest durante il periodo di intervento. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla durata esatta della chiusura o sui motivi dei lavori.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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