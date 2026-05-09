Autostrada A11 | tratto Lucca est-Capannori chiuso una notte
Nella notte tra oggi e domani, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori resterà chiuso al traffico per lavori di pavimentazione. La chiusura è stata programmata per consentire l’intervento senza interferenze con la circolazione quotidiana. La riapertura è prevista in orario mattutino, una volta terminati i lavori. I veicoli che devono attraversare quella zona saranno indirizzati su percorsi alternativi.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione autostradale di Capannori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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