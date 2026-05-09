Autostrada A11 | tratto Lucca est-Capannori chiuso una notte

Nella notte tra oggi e domani, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori resterà chiuso al traffico per lavori di pavimentazione. La chiusura è stata programmata per consentire l’intervento senza interferenze con la circolazione quotidiana. La riapertura è prevista in orario mattutino, una volta terminati i lavori. I veicoli che devono attraversare quella zona saranno indirizzati su percorsi alternativi.

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In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione autostradale di Capannori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso una notte ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso per due notti-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo 2026, sarà chiuso il tratto Lucca est-Capannori, verso Firenze. Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso due notti-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto Capannori-Lucca est, verso Pisa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tilt; Incidente oggi sulla A11 Lucca Viareggio: gravi due persone, lunghe code; Lavori in A11, chiuso il tratto dopo Lucca; Autostrada A11: chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia. Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e ... firenzepost.it Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tiltGrave incidente stradale sull'A11 Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, in prossimita' del viadotto La Gulfa, a Massarosa ... firenzepost.it A11, terza corsia fra Firenze e Pistoia avanzano le autorizzazioni; ora serve certezza sul finanziamento e su inizio lavori Il testo fa il punto sull’avanzamento dei lavori... #A11 #TerzaCorsia #Infrastrutture #Pistoia #Prato #Firenze tinyurl.com/yc28pe75 x.com