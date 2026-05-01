Nella notte, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori rimarrà chiuso, così come la stazione di Chiesina Uzzanese. La chiusura riguarda un tratto specifico e si protrae durante le ore notturne. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare questa zona. La notizia è stata diffusa da una fonte locale dedicata alle notizie di viabilità.

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori. Per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Pisa, nei seguenti giorni e orari: -nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 22:00-6:00.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori e stazione di Chiesina Uzzanese chiuse di notte

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Contenuti utili per approfondire

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