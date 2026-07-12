Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa due notti

La stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 15 luglio alle 6:00 di giovedì 16 luglio 2026. La chiusura riguarda l’entrata verso Roma e l’uscita per chi arriva da Bologna. La chiusura si rende necessaria per permettere attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio 2026, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci; -dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione della stazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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