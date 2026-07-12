Alle tre di notte, un autobus della società Seta è andato in fiamme vicino al deposito in via delle Rimembranze, nei pressi del cimitero. L’incendio ha distrutto completamente il veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Si ipotizza un gesto doloso, ma le indagini sono in corso.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti ieri alle tre in via delle Rimembranze, nei pressi del cimitero di Castelnovo Sotto, dove è divampato un incendio che ha completamente distrutto un autobus della società Seta, che era accanto al deposito dei bus, in paese. Un episodio che allunga ulteriormente l’elenco degli incendi dolosi avvenuti nella Bassa, in particolare tra Reggiolo, Cadelbosco, Correggio, Novellara, Fabbrico. con azioni piromane che periodicamente si verificano sul territorio. Stavolta sono stati alcuni residenti nella zona del cimitero, a ridosso del centro storico di Castelnovo Sotto, ad accorgersi dei bagliori delle fiamme e degli scoppi dei pneumatici messi a dura prova dal calore del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autobus in fiamme nella notte. Spunta l’ipotesi del gesto doloso

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