Danneggiata ferrovia del Brennero ipotesi gesto doloso dell’ambientalismo radicale

Due centraline elettriche lungo la ferrovia del Brennero sono state danneggiate da un incendio, avvenuto poche ore dopo una manifestazione. Le autorità ipotizzano un gesto doloso attribuibile a gruppi ambientalisti radicali. Le fiamme hanno causato interruzioni nel traffico ferroviario e danni alle apparecchiature. Indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sugli striscioni si leggono slogan come “L’Ue, il transito e il profitto distruggono la nostra salute”, “Via il traffico pesante dalle nostre strade”. I manifestanti inneggiano frasi alla tutela alla salute. Si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto si trovano numerose forze dell’ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi. L’incendio alle due centraline elettriche, infatti, è stato innescato a poche ore dalla manifestazione ambientalista organizzata oggi, in Austria, che ha causato la chiusura dell’Autostrada del Brennero, prendendo così di mira l’unico servizio di collegamento nei trasporti rimasto attivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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