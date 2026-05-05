Incendio in una mansarda vigili del fuoco evitano il peggio

Questa sera a Villafranca Tirrena si è sviluppato un incendio all’interno di una mansarda di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non si registrano feriti o altre conseguenze gravi, grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura questa sera a Villafranca Tirrena. Un incendio è divampato all'interno di una mansarda in una palazzina di tre piani. Intorno alle 21.30 l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio considerato che le fiamme minacciavano gli appartamenti vicini. Sul posto il personale.🔗 Leggi su Messinatoday.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Incendio auto a Seregno: vigili del fuoco evitano il peggioUn’auto in fiamme a Seregno: l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio Nella serata di domenica 22 febbraio, un’auto è stata avvolta dalle... Fuga di gas a Borgotaro: intervento dei vigili del fuoco che evitano il peggioWeekend Pasquale di grande lavoro per gli interventi della caserma dei vigili del fuoco di Borgotaro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo: evacuate 13 persone, strada riaperta alle 16.30 - Foto e video; Incendio, riaperto il Foro di San Giuliano; Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine delle fiamme - Foto; Fiamme in mansarda: salvi i tre residenti. Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena: Vigili del fuoco in azione per contenere le fiammeIncendio in una mansarda a Villafranca Tirrena: Vigili del fuoco in azione per contenere le fiamme ... messina.gazzettadelsud.it Paura a Villafranca: incendio in una mansarda sulla Via Nazionale?Momenti di apprensione in queste ore a Villafranca Tirrena, dove un incendio è divampato all’interno di una mansarda situata sulla ... 98zero.com Codice giallo esteso a tutto il territorio regionale per la giornata di domani mercoledì 6 maggio, arancione per le zone dell'incendio del Monte Faeta - facebook.com facebook Danni alla casa del vigile del fuoco nell'incendio del Monte Faeta, scatta la gara di solidarietà x.com