Auto di Formula 1 e rally sono esposte al Forum Grimaldi, nell’ambito della mostra “Monaco & l’automobile, dal 1893 ai giorni nostri”, aperta fino al 6 settembre. Il Principato di Monaco celebra il proprio legame con il mondo dell’automobilismo, che dura da oltre 130 anni. Le vetture storiche e moderne rappresentano una selezione di modelli che hanno segnato la storia del motorsport. La mostra mette in esposizione automobili di varie epoche, tra cui alcune delle più iconiche di sempre.

C’è un rapporto speciale tra il Principato di Monaco e l’automobile che dura da più di 130 anni e che il piccolo Paese vuole celebrare con la mostra “Monaco & l’automobile, dal 1893 ai giorni nostri”, in scena al Forum Grimaldi fino al 6 settembre prossimo. È un’occasione da non perdere per chi è appassionato di vetture da competizione, perché è difficile vederne radunate oltre cinquanta, scelte tra le protagoniste delle grandi gare che hanno scandito la vita del Principato, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e il Rally di Monte-Carlo, disputati il primo dal 1929, il secondo dal 1911 (ma già prima di allora si teneva un Concorso di eleganza di prestigio internazionale). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto di F1 e rally, regine del Motorsport in mostra a Montercarlo

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