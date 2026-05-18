Island Motorsport nella top five del Targa Florio historic rally
Lo scorso fine settimana, sui tornanti delle Madonie, si è svolto il Targa Florio Historic Rally, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e del Trofeo 4^ zona. Durante la gara, la scuderia Island Motorsport, in collaborazione con Tempo srl, ha ottenuto un piazzamento nella top five della competizione. La gara ha visto protagonisti diversi equipaggi impegnati su strade che attraversano il paesaggio collinare e montano delle Madonie, caratterizzato da curve e salite impegnative.
Sui leggendari tornanti delle Madonie, teatro lo scorso fine settimana del Targa Florio Historic Rally, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e del Trofeo 4^ zona (TRZ), la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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