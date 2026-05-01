Recentemente, alcuni piloti di Formula 1 si sono mostrati scettici riguardo alla reale passione di Lance Stroll per il motorsport. La questione è stata sollevata in modo informale tra i membri del paddock, senza dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti. Stroll, che ha ottenuto alcuni risultati in carriera, si trova al centro di discussioni interne alla categoria, mentre il suo impegno viene messo sotto scrutinio da parte di alcuni colleghi.

"> Lance Stroll: Tra Successi e Critiche in Formula 1. L’adesione di Lance Stroll alla Formula 1 è oggetto di dibattito tra i suoi colleghi, nonostante il canadese sia vicino al traguardo delle 200 apparizioni in Gran Premio. La sua posizione è comunque garantita grazie al supporto del padre, Lawrence Stroll, proprietario del team Aston Martin F1. Nel corso della sua carriera, Stroll ha accumulato 325 punti, conquistato una pole position e ottenuto un podio. Anche se i numeri non sono particolarmente impressionanti considerando gli otto anni di carriera, molti ritengono ingiusto metterlo sullo stesso piano con i piloti paganti di epoche passate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piloti F1 dubitano silenziosamente della passione di Lance Stroll per il motorsport.

Notizie correlate

GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul RicardLance Stroll correrà la 1000km del Paul Ricard, prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma sabato 11 aprile.

Debutto amaro per Lance Stroll: velocità pura e guasti al cambioIl debutto di Lance Stroll nel mondo del GT World Challenge Europe si è concluso in modo amaro a Paul Ricard, con la vettura numero 18 della Comtoyou...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Piloti F1 dubitano silenziosamente della passione di Lance Stroll per il motorsport.

Piloti F1 dubitano silenziosamente della passione di Lance Stroll per il motorsport.Il debutto di Stroll in Formula 1 risale al 2017 con il team Williams, ma è nel 2019, dopo l’investimento del padre, che passa al Racing Point, che in seguito diventa Aston Martin. Da quel momento, la ... napolipiu.com

Stroll resta critico: Ho provato una F3 ed era mille volte più divertente di queste F1Lance Stroll è stato super critico verso il nuovo corso della Formula 1, lanciandosi in un atto di accusa netto e da purista ... formulapassion.it