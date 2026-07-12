Attentato Ranucci l' esposto di FdI e il passo indietro del conduttore | Pronto a lasciare se ci sono dubbi su di me
Un attentato ha colpito il conduttore di un programma televisivo, portando all'apertura di un esposto da parte di un partito di centrodestra. Il conduttore ha dichiarato di essere pronto a lasciare se ci sono dubbi sulla sua integrità. Si discute anche sulla possibilità di un coinvolgimento di un ex collaboratore nelle indagini e si sollevano interrogativi sul futuro della trasmissione e sul possibile ricatto politico.
Si sommano gli interrogativi sul futuro della trasmissione Rai e sul coinvolgimento di Lavitola nell'attentato. Secondo indiscrezioni, c'è chi crede che Ranucci si trovi "sotto ricatto", obbligato da pressing politici a lasciare la conduzione di Report. Altri invece ritengono che Ranucci potrebbe es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
"Se avete dubbi sono pronto a un passo indietro". La proposta di Ranucci ai giornalisti di ReportSigfrido Ranucci ha dichiarato ai giornalisti di essere disposto a fare un passo indietro se ci sono dubbi sulla sua condotta.
Le chat di Lavitola, l’esposto di FdI in procura, il futuro di Report e l’ipotesi «passo indietro»: cosa sappiamo del caso RanucciLe indagini continuano per determinare il movente dell’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 contro il giornalista di Report.
Temi più discussi: Attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura. La Rai sospende repliche di Report; Chat e messaggi, nei telefoni di Lavitola si cerca il movente; Lavitola e Ranucci, la verità nelle chat. FdI annuncia un esposto in procura; 4 arrestati per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Ora si cerca il mandante.
L'attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura sul caso reddit
Buongiorno. Sarà la magistratura ad accertare fino in fondo la natura dei rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, oggi indagato come presunto mandante dell’attentato compiuto davanti alla casa del conduttore di Report. Lavitola non è una figura qualsia facebook
Falcone,dopo il fallito attentato dell'Addaura disse Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere Oggi ne fa le spese Ranucci che è stato trasformato,da vittima x.com
Sigfrido Ranucci contro l'esposto di Fdi: Inchieste condizionate da Lavitola? Nemmeno una. Report: Noi attaccati, non ci fermiamoCome se non bastasse l'attentato sotto casa, o le repliche estive di Report che la Rai ha deciso di non trasmettere, non sono giorni ... msn.com
Ranucci: Esposto FdI? Presupposti erratiSigfrido Ranucci (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) Sigfrido Ranucci parla con LaPresse all’indomani della notizia dell’intenzione ... msn.com