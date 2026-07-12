Attentato Ranucci l' esposto di FdI e il passo indietro del conduttore | Pronto a lasciare se ci sono dubbi su di me

Da ilgiornaleditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attentato ha colpito il conduttore di un programma televisivo, portando all'apertura di un esposto da parte di un partito di centrodestra. Il conduttore ha dichiarato di essere pronto a lasciare se ci sono dubbi sulla sua integrità. Si discute anche sulla possibilità di un coinvolgimento di un ex collaboratore nelle indagini e si sollevano interrogativi sul futuro della trasmissione e sul possibile ricatto politico.

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Si sommano gli interrogativi sul futuro della trasmissione Rai e sul coinvolgimento di Lavitola nell'attentato. Secondo indiscrezioni, c'è chi crede che Ranucci si trovi "sotto ricatto", obbligato da pressing politici a lasciare la conduzione di Report. Altri invece ritengono che Ranucci potrebbe es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Ranucci, l'esposto di FdI e il "passo indietro" del conduttore: "Pronto a lasciare se ci sono dubbi su di me"
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