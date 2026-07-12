Attentato Ranucci l' esposto di FdI e il passo indietro del conduttore | Pronto a lasciare se ci sono dubbi su di me

Notizia in breve

Un attentato ha colpito il conduttore di un programma televisivo, portando all'apertura di un esposto da parte di un partito di centrodestra. Il conduttore ha dichiarato di essere pronto a lasciare se ci sono dubbi sulla sua integrità. Si discute anche sulla possibilità di un coinvolgimento di un ex collaboratore nelle indagini e si sollevano interrogativi sul futuro della trasmissione e sul possibile ricatto politico.