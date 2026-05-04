La difesa di Nicole Minetti e di un altro imputato ha respinto le accuse, affermando che le informazioni diffuse dal giornalista sono false e prive di fondamento. I legali hanno sottolineato come i dettagli riportati siano generici e poco precisi, e hanno negato ogni collegamento con la realtà dei fatti. Nel frattempo, un rappresentante di un partito di centrodestra ha accusato il giornalista di aver diffamato le persone coinvolte.

I legali di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti "smentiscono categoricamente che i fatti, per la verità riportati con grande genericità e approssimazione dal giornalista, abbiano una qualsivoglia aderenza con la realtà". La smentita a cui fanno riferimento gli avvocati Antonella Calcaterra ed Emanuele Fisicaro riguarda il contenuto "dell'intervista di Thomas Mackinson (giornalista del Fatto Quotidiano, ndr) diffusa ieri da Report " in merito alla questione che riguarda la grazia all'ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby. La coppia agirà, anche per questa intervista, "nei confronti del giornalista e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua diffusione avallandola illegittimamente" si legge nella nota.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, "basta falsità": insorge la difesa. E FdI inchioda Ranucci: "Diffamazione"

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