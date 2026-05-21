Elly Schlein | Meloni deve chiedere sanzioni per Israele

Elly Schlein ha dichiarato che, secondo lei, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti in relazione alla situazione in Medio Oriente. Ha chiesto alla premier di agire concretamente, sottolineando che non basta condannare verbalmente l’attacco alla Flotilla. Schlein ha anche affermato che, se si vuole veramente distanziarsi da Netanyahu, è necessario chiedere sanzioni contro Israele. La sua richiesta si inserisce in un dibattito aperto sulla posizione ufficiale del governo italiano.

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«Il tempo delle parole è finito, servono fatti concreti. Se Giorgia Meloni vuol davvero prendere le distanza da Netanyahu, non basta dichiarare inaccettabile l’aggressione alla Flotilla ». A dirlo in un’intervista a La Repubblica è la segretaria del Pd Elly Schlein. La premier «deve assumere una posizione ufficiale dinanzi alla comunità internazionale. È tardi, ma solo così è possibile sconfessare tre anni di appiattimento» aggiunge. Ovvero: «Deve togliere il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell’accordo di cooperazione Ue-Israele ed uscire dal Board of peace trumpiano che, è evidente, non persegue la pace a Gaza». Schlein, Meloni e Israele. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elly Schlein - Giorgia Meloni ha cambiato idea anche stavolta (15.12.25) Sullo stesso argomento Elly Schlein: ‘Il Pd deve farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+’La segretaria del Pd Elly Schlein al convegno verso il 17 maggio: “L’Italia sta peggiorando sui diritti. Leggi anche: Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava" Visto che tutta Italia ne è rimasta incantata, propongo assolutamente la Principessa Kate Middleton come nuovo premier italiano! Altro che Giorgia Meloni, Elly Schlein, Silvia Salis.... x.com Elly Schlein: Meloni deve chiedere sanzioni per IsraeleLa segretaria Dem alla premier: il tempo delle parole è finito L'articolo Elly Schlein: Meloni deve chiedere sanzioni per Israele proviene da Open. msn.com Schlein: A Gaza si muore di fame. Meloni in ritardo, servono i fattiLa segretaria del Pd sugli attivisti della Flotilla imprigionati: Violata la nostra sovranità. Agghiaccianti le immagini dei maltrattamenti ... repubblica.it