Attentato Modena per la Schlein la colpa è della destra E vuole assumere 12.000 psicologici
Durante una seduta in Parlamento europeo, si è discusso di un attentato avvenuto recentemente in una città del Nord Italia. La leader di un partito di opposizione ha attribuito la responsabilità dell’evento alla destra politica, criticando le sue posizioni. Nel frattempo, è stato annunciato un piano per assumere 12.000 psicologi, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di supporto mentale. In una votazione, è stato respinto un riferimento di un gruppo di deputati ai rischi legati all’islamismo, senza ulteriori dettagli sui motivi.
Il dibattito si terrà oggi, con il titolo «L’attacco contro i cittadini a Modena: proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell’Ue». Respinta la richiesta del gruppo dei Patrioti per l’Europa e della Lega, che aveva proposto un dibattito dal titolo «Attacchi terroristici di Modena: necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l’islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». Sensibilità diverse nel centrodestra: il leader della Lega, Matteo Salvini, affonda i colpi: «Per il fatto che Salim El Koudri sia italiano», dice Salvini a Radio 24, «peggio mi sento. Se... 🔗 Leggi su Laverita.info
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Modena, Schlein: da destra becere strumentalizzazioni, hanno fallito
Ceccanti, un dem per il Sì. “La riforma bocciata per colpa della destra”Roma, 24 marzo 2026 – “Il no al referendum non mette a rischio il governo nel breve periodo, ma evidenzia le contraddizioni interne al centrodestra e...
L’attentato di Modena rivela fallimenti strutturali della nostra società di fronte ai quali siamo collettivamente indifesi: l’eroismo di alcuni, il cuore di molti, persino l’eccellenza di certe esperienze, non bastano più. Tahar Lamri. x.com
Grazie al gruppo dei Conservatori europei e alla delegazione di Fratelli d’Italia è stato inserito in agenda della Plenaria del Parlamento europeo un dibattito sull’attentato di Modena. Un atto dovuto il nostro, approvato a larga maggioranza, per le vittime dell’att facebook
La Lega dopo Modena: Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. Ma l'attentatore è italiano reddit
Attentato a Modena, la Lega: La cittadinanza? Non va regalata a chi non ha i nostri valoriAd Affaritaliani i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, su quanto accaduto a Modena ... affaritaliani.it
VIDEO AUTO SU FOLLA A MODENA, SINDACO: ATTENTATO? SAREBBE ANCOR PIÙ GRAVE | Indaga anche l’antiterrorismoVideo auto su folla a Modena, attentato? Il sindaco: Terrorismo? Non lo sappiamo. Ecco perché dopo prime ricostruzioni ipotesi gesto deliberato ... ilsussidiario.net