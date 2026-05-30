Da dieci anni una persona vive alla stazione e ha chiesto assistenza con un appello: “Non ce la faccio più a vivere alla stazione, datemi una casa”. La richiesta è stata rivolta alle autorità locali, che sono state informate della situazione. La persona ha espresso il desiderio di trovare una sistemazione stabile. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni o interventi immediati da parte delle istituzioni.

San Giovanni, 30 maggio 2026 – Un appello dettato dalla disperazione: “ Non ce la faccio più a vivere alla stazione, datemi una casa ”. Maurizio ha scritto tutto in una lettera, redatta a mano e che ha fatto il giro delle varie redazione giornalistiche. Ha 56 anni e da 10 vive all’interno della stazione di San Giovanni al cospetto di ogni condizione climatica possibile, è originario di Palermo e dopo una vita passata a fare a fare il muratore soprattutto all’estero tra Germania, Svizzera e Francia si è stabilito da circa un trentennio a San Giovanni dove, da un giorno all’altro, la sua vita ha cambiato inaspettatamente routine trovandosi senza lavoro, famiglia e poco dopo senza un tetto sopra la testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da dieci anni dorme alla stazione, l’appello: “Datemi una casa”

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