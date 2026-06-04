Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sono gli italiani ancora in corsa per la finale di Roland Garros, che si giocherà domenica. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, i due tennisti si sono qualificati per la semifinale. Uno di loro sfiderà uno tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, con la finale in vista. Le quote e i pronostici indicano una possibilità di successo per uno dei due giovani italiani.

Anche senza lo sfortunato Jannik Sinner, l’Italia ha buone carte da giocare in questa edizione del Roland Garros, perché grazie a Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli un tennista azzurro domenica tornerà su questo campo per giocare la finale contro uno tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Il sanremese nei quarti di finale ha superato un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Flavio Cobolli, semifinale Roland Garros 05-06-2026

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