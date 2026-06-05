Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sono qualificati per la prima semifinale italiana in uno Slam, al Roland Garros. Arnaldi, con una classifica di 104, affronta Cobolli in un derby tutto italiano. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi, che avanza nel torneo. Entrambi i giocatori sono alla loro prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

È quindi un derby memorabile, che conferma come l’italtennis stia vivendo una vera e propria età dell’oro. Un movimento che, orfano della sua stella - Sinner - messa ko da un malore, porterà in finale - comunque vada - un suo esponente. Arnaldi o Cobolli? Impossibile sbilanciarsi, certo è che entrambi hanno ampiamente meritato il traguardo raggiunto. Fronteggiando un caldo a tratti infernale, hanno combattuto cinque battaglie a testa, che noi abbiamo in parte seguito dal vivo grazie a Schweppes, fresca di partnership triennale con il Roland Garros: un incontro perfetto, tra due marchi iconici che intrecciano eleganza e raffinatezza, all’insegna di una visione comune: vivere il rito senza fretta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli al Roland Garros, la prima semifinale tutta italiana in uno Slam

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Matteo Arnaldi & Flavio Cobolli to Face Off in All-Italian Semifinal | Roland-Garros 2026

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