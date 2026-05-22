Federico Cinà si è qualificato per il tabellone principale del Roland Garros 2026, raggiungendo un risultato che porta a nove il totale degli italiani nel torneo maschile. La sua qualificazione rappresenta un risultato raggiunto grazie a una serie di partite vinte durante le qualificazioni. Con questa conquista, Cinà entra ufficialmente nel main draw del torneo francese, continuando a rappresentare l’Italia nel circuito internazionale di tennis. La sua presenza si aggiunge a quella di altri otto italiani già qualificati.

Un traguardo costruito con dedizione, talento e continuità. Federico Cinà ha portato a nove il numero degli italiani presenti nel tabellone principale maschile del Roland Garros 2026. Il giovane siciliano ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni il canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5, al termine di una sfida dai continui capovolgimenti di fronte, nella quale ha saputo mostrare lucidità e personalità soprattutto nei momenti più delicati. Dopo le vittorie contro il giapponese Yosuke Watanuki per 6-4, 6-4 e contro l’eccentrico australiano Bernard Tomic per 6-2, 6-4, “Pallino” è riuscito a centrare l’obiettivo alla sua terza partecipazione alle qualificazioni di uno Slam, dopo le esperienze agli US Open 2025 e agli Australian Open 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà stabilisce un piccolo record con la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2026

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Federico Cinà mostra tutto il suo talento contro Blockx a Roma!

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