Learner Tien, ventenne statunitense, ha vinto il suo secondo titolo in carriera all’ATP 250 di Ginevra, il suo primo sulla terra rossa. La vittoria arriva a pochi mesi dal Roland Garros, offrendo un buon segnale in vista del torneo francese. Tien ha battuto in finale un avversario di livello, consolidando la sua presenza nel circuito ATP. La finale si è conclusa con la vittoria del giovane giocatore in due set.

Non poteva esserci un avvicinamento migliore al Roland Garros per Learner Tien. Il ventenne americano ha conquistato il suo secondo titolo della carriera, trionfando nell’ATP 250 di Ginevra. Una prima affermazione sulla terra rossa, dopo quella della passata stagione sul cemento francese di Metz. Una vittoria arrivata in rimonta per il talentuoso statunitense, numero venti del mondo, che ha sconfitto l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo una battaglia di due ore e ventinove minuti di gioco. Inizio di partita subito molto combattuto, con turni di servizio veramente lunghissimi e tiratissimi. Navone salva una palla break nel secondo game, mentre Tien ne annulla due in quello successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Ginevra 2026, Learner Tien conquista il suo primo titolo sulla terra rossa

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La prima gioia su terra di Learner Tien arriva a Ginevra: lo statunitense vince il suo 2° titolo ATP

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