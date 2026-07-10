Da venerdì 10 a domenica 12 luglio si sono svolti a Molfetta i Campionati Italiani Under 23, accompagnati dai Campionati Assoluti di prove multiple. Tra i protagonisti annunciati ci sono stati Celeste Polzonetti e Giuseppe Disabato, che hanno partecipato alle gare di questa terza edizione consecutiva di campionati giovanili. Le competizioni si sono svolte nel fine settimana, con diverse discipline in programma.

Dopo le rassegne tricolori allievi e juniores, è in arrivo il terzo weekend consecutivo di Campionati Italiani giovanili di atletica. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio si gareggia a Molfetta per i Campionati Italiani Under 23, abbinati in questa edizione ai Campionati Italiani Assoluti di prove multiple. Iscritti nel complesso 677 atleti in rappresentanza di 197 società che andranno a caccia dei 42 titoli nazionali in palio. Scorrendo l’entry list della manifestazione spicca il nome di Celeste Polzonetti, primatista italiana under 23 e seconda azzurra di sempre nei 100 ostacoli con il 12.74 della semifinale Ncaa a Eugene, prima di conquistare l’argento in finale nel massimo circuito universitario americano con i colori di UCLA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Celeste Polzonetti e Giuseppe Disabato protagonisti annunciati ai Campionati Italiani U23

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