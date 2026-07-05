Durante la seconda giornata dei Campionati Italiani U20 di atletica a Caorle, Elisa Valensin ha battuto Kelly Doualla nella finale dei 200 metri. La gara è stata molto combattuta, con entrambe le atlete che hanno dato il massimo. Tra gli altri risultati, Crotti e Scalon si sono distinti nelle discipline del triplo salto e dell’asta, rispettivamente.

Il duello tra Elisa Valensin e Kelly Doualla sui 200 metri ha animato la seconda giornata dei Campionati Italiani U20 di atletica, andati in scena a Caorle (in provincia di Venezia). La poliziotta ha prevalso controvento con il tempo di 23.44 (1,5 ms di brezza in faccia), precedendo la 16enne lombarda (22.83 per la grande promessa dell’intero movimento tricolore, ieri capace di imporsi sul rettilineo) e anche Margherita Castellani (24.21). Si è distinto anche Antony Del Pioluogo, che ha gettato il peso da 6 kg a 18.45 metri e ha avvicinato il primato allievi (18.71 di Daniele Secci nel 2009), dopo che settimana scorsa si era espresso in 20.72 con l’attrezzo da 5 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Valensin batte Doualla sui 200 ai Campionati Italiani U18. Crotti e Scalon in spolvero tra triplo e asta

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