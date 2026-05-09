atletica fabbri e battocletti dominano il pegaso meeting nei 100 longa vola a 1004

Firenze, 9 maggio 2026 – Bella e appassionata partecipazione del pubblico, e tante stelle per un grande spettacolo di atletica. Non ha tradito le attese il Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi di Firenze. Nadia Battocletti è stata protagonista della gara più attesa, salutata dall’ovazione del pubblico fiorentino. Battocletti domina una gara corsa per metà da sola ed entusiasma i tifosi, ma proprio l’assenza di avversarie condiziona la ricerca del record italiano (3’58:11 di Sinta Vissa) che le sfugge con 4’03”75. “Felice di vedere una tribuna così carica e così piena – dice Battocletti – grazie per la spinta che mi avete dato, il record non è arrivato ma sono contenta lo stesso”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, Fabbri e Battocletti dominano il Pegaso Meeting. Nei 100 Longa vola a 10”04

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