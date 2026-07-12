Atalanta su Ederson ora c' è il Newcastle Il risiko che coinvolge anche De Ketelaere superstar del momento

Il Newcastle ha mostrato interesse per Ederson, coinvolgendo l’Atalanta nel mercato estivo. Nel frattempo, Charles De Ketelaere ha segnato di nuovo con la nazionale belga. La trattativa tra il club e il club si sta sviluppando con alcuni incontri programmati, senza ancora definire i dettagli. Ederson, 23 anni, è considerato uno dei portieri più promettenti. De Ketelaere, 22 anni, ha attirato l’attenzione europea con le sue prestazioni recenti.

Ederson è al centro della nuova telenovela dell’estate nerazzurra, ma presto potrebbe spuntare una star co-protagonista: Charles De Ketelaere, di nuovo a segno col Belgio. E dopo i casi Koopmeiners (mercato 2024) e Lookman (agosto 2025), l’Atalanta si ritrova immersa senza volerlo in un altro romanzo a puntate, con colpi di scena e cambi di scenari. Il Manchester United si è tirato indietro dopo la seconda parte di visite mediche effettuate nei giorni scorsi dal centrocampista brasiliano (per alcuni siti inglesi l’affare non sarebbe sfumato al 100%, ma solo per l’insistenza del procuratore). I 45 milioni più bonus non arriveranno nelle casse dei Percassi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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