Atalanta salta il passaggio di Ederson al Manchester United Si fa avanti il Newcastle
Ederson non si trasferirà al Manchester United. Il club inglese ha deciso di interrompere le trattative con l’Atalanta e non procederà all’acquisto del portiere. Al momento, i Red Devils non hanno più intenzione di acquistare il giocatore e si concentrano su altre opzioni. In particolare, sembrano interessati a un calciatore del club romano, dopo le sue prestazioni al Mondiale. La trattativa tra le squadre si è conclusa senza accordo.
Niente Manchester United per Ederson. Il club inglese, infatti, ha deciso di non concludere l'operazione con l'Atalanta. I Red Devils sembrano ora puntare forte sul romanista Koné dopo le sue ottime prestazioni al Mondiale. Per i giallorossi sarebbe pronta un'offerta da 50 milioni di euro., Complice anche l'acquisto di Andrey Santos per la stessa cifra, il Manchester United si è tirato indietro e ha comunicato all'Atalanta che le visite mediche non sono state soddisfacenti, senza specificare il problema., L'unico possibile intoppo fisico per il brasiliano potrebbe riguardare il menisco destro, sottoposto a pulizia in artroscopia il 31 agosto dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Ederson And Manchester United: The Full Story
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