Atalanta salta il passaggio di Ederson al Manchester United Si fa avanti il Newcastle

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ederson non si trasferirà al Manchester United. Il club inglese ha deciso di interrompere le trattative con l’Atalanta e non procederà all’acquisto del portiere. Al momento, i Red Devils non hanno più intenzione di acquistare il giocatore e si concentrano su altre opzioni. In particolare, sembrano interessati a un calciatore del club romano, dopo le sue prestazioni al Mondiale. La trattativa tra le squadre si è conclusa senza accordo.

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Niente Manchester United per Ederson. Il club inglese, infatti, ha deciso di non concludere l'operazione con l'Atalanta. I Red Devils sembrano ora puntare forte sul romanista Koné dopo le sue ottime prestazioni al Mondiale. Per i giallorossi sarebbe pronta un'offerta da 50 milioni di euro., Complice anche l'acquisto di Andrey Santos per la stessa cifra, il Manchester United si è tirato indietro e ha comunicato all'Atalanta che le visite mediche non sono state soddisfacenti, senza specificare il problema., L'unico possibile intoppo fisico per il brasiliano potrebbe riguardare il menisco destro, sottoposto a pulizia in artroscopia il 31 agosto dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Ederson And Manchester United: The Full Story

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