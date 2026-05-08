Il Bayern Monaco si sta muovendo per il trasferimento di Charles De Ketelaere, con un accordo personale ormai vicino. Tuttavia, non c’è ancora intesa con l’Atalanta, che detiene il cartellino del giocatore. Sono previsti contatti tra le parti per definire i dettagli dell’operazione. Il calciatore belga ha aperto alla possibilità di cambiare squadra, mentre le trattative tra i club continuano.

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© Calcionews24.com - Bayern Monaco su De Ketelaere: il belga apre al trasferimento, contatti previsti con l’Atalanta

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